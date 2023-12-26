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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин: Хочу попробовать себя в «Реале», «Ливерпуле» или «ПСЖ»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, за какие клубы хочет поиграть.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

— Как ты видишь свое будущее?

— Честно, вообще не смотрю в будущее. Мое будущее — максимум следующая игра. Просто готовлюсь к ней. По поводу интереса «Боруссии». Этот интерес был точно, это все правда. По поводу «Ньюкасла» я вообще первый раз от тебя слышу, я вообще особо не в курсе. Наверное, если какой-то супертоповый клуб позовет, то я готов пойти, если это устроит «Монако». Я не знаю, сколько попросит клуб.

— Много.

— Да, я думаю много. А так, если это какой-то большой клуб и реальное повышение, то я готов попробовать себя.

— Как ты думаешь, тебе стоит идти в такую дортмундскую «Боруссию»? Или тебе стоит рассматривать команды уровня «Реала»?

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— Честно, наверное, второй вариант. Это я бы выбрал. Из-за того, что я бы хотел попробовать себя где-то другом месте. Сейчас я знаю язык, очень много живу в Европе. Я не тот Головин, который переходил и мне было страшно, тяжело и непонятно что дальше будет. Возможно, просто попробовать себя в Бундеслиге. Только, наверное, из-за этого. Не потому, что это «Боруссия». Только из-за того, что другая лига, другой менталитет, другие люди. Только из-за интереса, наверное. Опять же не знаю, ушел бы ли я, если бы мне предложили прямо сейчас, «Монако» согласны, и все зависит от меня. Не знаю, чтобы я сказал сейчас. На данный момент меня в «Монако» все более чем все устраивает. Но если, как ты говоришь, это условный «Реал», «Ливерпуль», «ПСЖ» — в таком случае 100%. Я бы хотел себя попробовать как минимум, — сказал Головин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.

Ранее Головин попал в сборную лучших игроков первой части сезона Лиги 1 по версии L'Equipe.

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