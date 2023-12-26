Головин — о планах завершить карьеру: Россия, без вариантов

Футболист рассказал, что максимально комфортно чувствует себя в России и планирует вернуться на родину.

«Останусь в Монако после завершения карьеры или вернусь в Новокузнецк? Почему сразу Новокузнецк, сказал бы в Россию. Жизнь в Европе? На сегодняшний день на 99%, что нет, хочу жить в России. Как бы я хорошо ни адаптировался здесь, мне слишком нравится в моей стране. Родные, друзья, знакомые. Россия, без вариантов. Была ли у меня идея получить французский паспорт? Нет, не было. Честно, даже не думал об этом, не собираюсь», — сказал Головин во время интервью Нобелю Арустамяну.

Также Александр поделился, чего ему не хватает во Франции.

«До сих пор нет пельменей. Наверное, нашего менталитета, людей, нашей открытости. Здесь люди по-другому мыслят. Это не плохо, но не так, как мне привычно и комфортно. В России я чувствую себя как дома. Это самые подходящие слова», — добавил полузащитник «Монако».