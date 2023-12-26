Головин — о планах завершить карьеру: Россия, без вариантов
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что не планирует получать французский паспорт.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что не планирует получать французский паспорт.
Футболист рассказал, что максимально комфортно чувствует себя в России и планирует вернуться на родину.
«Останусь в Монако после завершения карьеры или вернусь в Новокузнецк? Почему сразу Новокузнецк, сказал бы в Россию. Жизнь в Европе? На сегодняшний день на 99%, что нет, хочу жить в России. Как бы я хорошо ни адаптировался здесь, мне слишком нравится в моей стране. Родные, друзья, знакомые. Россия, без вариантов. Была ли у меня идея получить французский паспорт? Нет, не было. Честно, даже не думал об этом, не собираюсь», — сказал Головин во время интервью Нобелю Арустамяну.
Также Александр поделился, чего ему не хватает во Франции.
«До сих пор нет пельменей. Наверное, нашего менталитета, людей, нашей открытости. Здесь люди по-другому мыслят. Это не плохо, но не так, как мне привычно и комфортно. В России я чувствую себя как дома. Это самые подходящие слова», — добавил полузащитник «Монако».
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В сезоне-2023/24 Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.