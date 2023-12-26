Головин сравнил интенсивность футбола в Европе и в России

«На поле интенсивность другая. Когда я приезжаю в сборную, сам по себе, я получаю мяч от защитника, я получаю мяч в середине поля, вокруг меня никого нету. То есть у меня есть время даже плохо мяч принять, развернуться, посмотреть что-то, побежать куда-то. То есть времени очень много. Но здесь такого нету. Здесь ты никогда не получишь мяч один, на тебя сразу кто-то побежит. В этом и есть интенсивность. Быстрота принятия решения. Тебе гораздо тяжелее. Тебе нужно на все реагировать и думать быстрее. Что тебе сделать? Как мяч получить? В этом плане тяжелее. И от этого ты тоже устаешь. Тебе нужно больше двигаться, чтобы получить мяч в свободной зоне», — сказал полузащитник «Монако».