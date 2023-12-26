Головин сравнил интенсивность футбола в Европе и в России
Александр Головин в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна ответил на вопрос, почему в европейских топ-лигах совсем другие требование по физическому состоянию футболистов.
Александр Головин в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна ответил на вопрос, почему в европейских топ-лигах совсем другие требование по физическому состоянию футболистов.
«На поле интенсивность другая. Когда я приезжаю в сборную, сам по себе, я получаю мяч от защитника, я получаю мяч в середине поля, вокруг меня никого нету. То есть у меня есть время даже плохо мяч принять, развернуться, посмотреть что-то, побежать куда-то. То есть времени очень много. Но здесь такого нету. Здесь ты никогда не получишь мяч один, на тебя сразу кто-то побежит. В этом и есть интенсивность. Быстрота принятия решения. Тебе гораздо тяжелее. Тебе нужно на все реагировать и думать быстрее. Что тебе сделать? Как мяч получить? В этом плане тяжелее. И от этого ты тоже устаешь. Тебе нужно больше двигаться, чтобы получить мяч в свободной зоне», — сказал полузащитник «Монако».
Также Александр отметил что в чемпионате Франции каждый бьется за свою позицию.
«Все бьются, все на максимум работают. В РПЛ тоже бьются, но я думаю, что не на максимум. Не то что берегут себя. Я устал — я не побегу. Или, может, другой кто-то побежит, а я спокойно. Нельзя сказать, что не бьются. Но не грызут поле», — добавил Головин.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В сезоне-2023/24 Головин принял участие в 15 матчах Лиги 1, в которых забил пять мячей и отметился двумя результативными передачами.