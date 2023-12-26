Головин рассказал о мотивации играть за сборную России

— Как бы ты не хотел, мотивация у тебя не такая. И не важно, ты игрок, который первый раз попал в сборную, нежели ты играешь официальную игру. Это невозможно. У тебя не будет такого же настроя как на матч за очки или квалификацию. Лечу с радостью домой, увидеться с семьей и друзьями. Хочется выигрывать, показать, что даже игры с Кубой, Кенией… Понятно, что они гораздо слабее нашей сборной. Все равно хочется выиграть, видно, что люди радуются. В том же Волгограде видно было, сколько людей пришли даже на предигровую тренировку. Я давно такого не видел. Видно, что очень рады. Мне было приятно играть, хотя она ничего не значила. Но видно, что было много счастливых лиц на трибуне. Это важный момент, — сказал Головин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.