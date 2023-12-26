Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
20:30
Бернли
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
27.12
Брентфорд
Вулверхэмптон
Все события
Фоторепортажи
25Слезы и улыбки: футболистки «Зенита» выиграли ЧР
19Лучшая игра сезона? «Спартак» — «Динамо» — 8:7!
12:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин рассказал о мотивации играть за сборную России

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о мотивации играть за сборную России в условиях бана от ФИФА и УЕФА.

Россия
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Что для тебя значат матчи сборной, какое у тебя настроение, какие твои личные ощущения?

— Как бы ты не хотел, мотивация у тебя не такая. И не важно, ты игрок, который первый раз попал в сборную, нежели ты играешь официальную игру. Это невозможно. У тебя не будет такого же настроя как на матч за очки или квалификацию. Лечу с радостью домой, увидеться с семьей и друзьями. Хочется выигрывать, показать, что даже игры с Кубой, Кенией… Понятно, что они гораздо слабее нашей сборной. Все равно хочется выиграть, видно, что люди радуются. В том же Волгограде видно было, сколько людей пришли даже на предигровую тренировку. Я давно такого не видел. Видно, что очень рады. Мне было приятно играть, хотя она ничего не значила. Но видно, что было много счастливых лиц на трибуне. Это важный момент, — сказал Головин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно, кто может стать следующим соперником Махачева
Головин рассказал о мотивации играть за сборную России
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь