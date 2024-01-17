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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
12:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Жозе Моуринью впервые прокомментировал увольнение из «Ромы»

16 января Моуринью, возглавлявший «Рому» с лета 2021 года, был отправлен в отставку.

РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Португальский тренер Жозе Моуринью, которого накануне уволили из «Ромы», высказался об уходе из римского клуба.

«Пот, кровь, слёзы, радость, печаль, любовь, братья, история, сердце, вечность», — написал Моуринью в соцсетях.

Новым тренером «Ромы» стал легендарный экс-полузащитник клуба, чемпион мира 2006 года Даниеле Де Росси. После 20 туров чемпионата Италии сезона-2023/2024 «волки» набрали 29 очков и занимают девятое место. 10 января клуб вылетел из розыгрыша Кубка Италии, уступив принципиальному сопернику «Лацио» со счетом 0:1.

За два с половиной года работы с клубом Жозе Моуринью привел «Рому» к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22 и вывел в финал Лиги Европы-2022/23. 16 января португалец трогательно попрощался с болельщиками «Ромы».

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