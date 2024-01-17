Жозе Моуринью впервые прокомментировал увольнение из «Ромы»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240236&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Португальский тренер Жозе Моуринью, которого накануне уволили из «Ромы», высказался об уходе из римского клуба.

«Пот, кровь, слёзы, радость, печаль, любовь, братья, история, сердце, вечность», — написал Моуринью в соцсетях.

Новым тренером «Ромы» стал легендарный экс-полузащитник клуба, чемпион мира 2006 года Даниеле Де Росси. После 20 туров чемпионата Италии сезона-2023/2024 «волки» набрали 29 очков и занимают девятое место. 10 января клуб вылетел из розыгрыша Кубка Италии, уступив принципиальному сопернику «Лацио» со счетом 0:1.