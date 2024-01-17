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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
13:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена Икарди: У него было четыре телефона для разных женщин

Футбольный агент, модель и ведущая, супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара рассказала, что он пользовался четырьмя телефонами, чтобы связываться с разными женщинами.

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Источник: AP 2023

Ванда Нара и Мауро Икарди всегда публично выставляли свои интимные отношения напоказ. Пара поженилась в 2014 году. Икарди увел Ванду Нару с тремя детьми у своего друга и футболиста Макси Лопеса.

Жена Икарди рассказала, что он переспал с 200 женщинами, прежде чем женился на ней. И добавила:

«У него было четыре мобильника, потому что он делил женщин по континентам. Это безумие. Один из них был “хорошим”, на который он получал звонки от руководства клуба. Остальные предназначались для женщин», — приводит слова Нары The Sun со ссылкой на интервью в шоу «Румис».

В прошлом году Икарди подписал контракт с «Галатасараем» до 2026 года. Сумма трансфера составила € 10 млн.

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