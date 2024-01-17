Жена Икарди: У него было четыре телефона для разных женщин

Ванда Нара и Мауро Икарди всегда публично выставляли свои интимные отношения напоказ. Пара поженилась в 2014 году. Икарди увел Ванду Нару с тремя детьми у своего друга и футболиста Макси Лопеса.

Жена Икарди рассказала, что он переспал с 200 женщинами, прежде чем женился на ней. И добавила:

«У него было четыре мобильника, потому что он делил женщин по континентам. Это безумие. Один из них был “хорошим”, на который он получал звонки от руководства клуба. Остальные предназначались для женщин», — приводит слова Нары The Sun со ссылкой на интервью в шоу «Румис».