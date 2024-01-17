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18:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» показала, как проходит реконструкция «Камп Ноу»

Команда планирует вернуться на стадион до конца 2024 года.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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В социальных сетях «Барселона» продемонстрировала как происходит реконструкция стадиона «Камп Ноу».

Ожидается, что реконструкция продлится еще 10 месяцев. Президент «Барсы» Жоан Лапорта говорит, что после завершения строительных работ клуб будет иметь лучшую игровую площадку в мире.

«Камп Ноу» был построен по проекту архитектора Франсеска Митжанса и открыт в 1957 году. С тех пор стадион дважды реконструировался, в последний раз — в 2008 году.

«Мы сохраним первые два яруса, потому что панорамный вид с них впечатляет. Это уникальное сооружение. Митжанс был гением, раз спроектировал его. Третий ярус станет более комфортным и безопасным. Трибуны будут прикрыты, никто не промокнет», — сказал Лапорта.

В нынешнем сезоне сине-гранатовые проводят домашние матчи на Олимпийском стадионе.

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