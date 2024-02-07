Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Майнц
Унион Б
Футбол. Зарубежный
5.02
Рома
Кальяри
40
Футбол. Зарубежный
5.02
Райо Вальекано
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
5.02
Брентфорд
Манчестер Сити
13
Футбол. Зарубежный
9.02
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
9.02
Салернитана
Эмполи
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
5.02
Райо Вальекано
Севилья
12
4.02
Реал
Атлетико
11
4.02
Бетис
Хетафе
11
4.02
Осасуна
Сельта
03
4.02
Вильярреал
Кадис
00
3.02
Жирона
Реал Сосьедад
00
3.02
Алавес
Барселона
13
3.02
Гранада
Лас-Пальмас
11
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Лапорта хочет назначить Клоппа главным тренером «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в ближайшее время планирует встретиться с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Об этом сообщает AS.

Барселона
ЛиверпульЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, Лапорта хочет обсудить с 56-летним специалистом их возможное сотрудничество. Ближайшим летом «Барселона» останется без главного тренера, так как ранее Хави объявил об уходе из команды по окончании сезона.

Нынешний сезон станет последним для Клоппа во главе «Ливерпуля». После девяти лет работы в Англии немец публично объявил о намерении покинуть клуб по собственному желанию и взять годичный отпуск. Однако по информации журналиста Херарда Ромеро, «Барселона» является единственным клубом, ради которого Клопп может передумать и отказаться от перерыва в тренерской работе.

Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы становились чемпионами АПЛ, выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги и Лигу чемпионов. В этом сезоне «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» и «Арсенал» на два очка.

«Барселона» идет на третьем месте в чемпионате Испании, отставая от лидирующего «Реала» на восемь очков.

 Жозе Моуринью оставил послание игрокам «Ромы»
Месси остался в запасе на матче «Интер Майами» в Японии
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь