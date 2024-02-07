Лапорта хочет назначить Клоппа главным тренером «Барселоны»

По информации источника, Лапорта хочет обсудить с 56-летним специалистом их возможное сотрудничество. Ближайшим летом «Барселона» останется без главного тренера, так как ранее Хави объявил об уходе из команды по окончании сезона.

Нынешний сезон станет последним для Клоппа во главе «Ливерпуля». После девяти лет работы в Англии немец публично объявил о намерении покинуть клуб по собственному желанию и взять годичный отпуск. Однако по информации журналиста Херарда Ромеро, «Барселона» является единственным клубом, ради которого Клопп может передумать и отказаться от перерыва в тренерской работе.

Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы становились чемпионами АПЛ, выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги и Лигу чемпионов. В этом сезоне «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» и «Арсенал» на два очка.