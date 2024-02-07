«Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» 234 млн евро за Салаха

По информации источника, действующий чемпион Саудовской Аравии продолжает сохранять интерес к 31-летнему египтянину и в ближайшее трансферное окно предложит за него 200 млн фунтов (234 млн евро). Если «Ливерпуль» согласится на продажу Салаха, то его переход станет самым дорогим в истории футбола.

На данный момент рекордным трансфером является переход Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году за 222 млн евро.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В этом сезоне египтянин провел за команду 27 матчей, в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач. Контракт Салаха с мерсисайдцами действует до конца следующего сезона.