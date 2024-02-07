Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Майнц
Унион Б
Футбол. Зарубежный
5.02
Рома
Кальяри
40
Футбол. Зарубежный
5.02
Райо Вальекано
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
5.02
Брентфорд
Манчестер Сити
13
Футбол. Зарубежный
9.02
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
9.02
Салернитана
Эмполи
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
5.02
Брентфорд
Манчестер Сити
13
4.02
Арсенал
Ливерпуль
31
4.02
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
30
4.02
Борнмут
Ноттингем Форест
11
4.02
Челси
Вулверхэмптон
24
3.02
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
05
3.02
Бернли
Фулхэм
22
3.02
Ньюкасл Юнайтед
Лутон Таун
44
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:03 (мск), источник: Sportmail.ru

«Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» 234 млн евро за Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах летом может перейти в саудовский «Аль-Иттихад», установив новый мировой рекорд по сумме трансфера. Об этом сообщает портал The Athletic.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, действующий чемпион Саудовской Аравии продолжает сохранять интерес к 31-летнему египтянину и в ближайшее трансферное окно предложит за него 200 млн фунтов (234 млн евро). Если «Ливерпуль» согласится на продажу Салаха, то его переход станет самым дорогим в истории футбола.

На данный момент рекордным трансфером является переход Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году за 222 млн евро.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В этом сезоне египтянин провел за команду 27 матчей, в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач. Контракт Салаха с мерсисайдцами действует до конца следующего сезона.

Прошлым летом «Аль-Иттихад» за 40 млн фунтов приобрел у «Ливерпуля» полузащитника Фабиньо. Также в Саудовскую Аравию перебрались полузащитник Джордан Хендерсон и нападающий Роберто Фирмино.

 Генсек РФС: Чеферин позитивно и тепло относится к России
Капитан «Спартака» Джикия не перейдет в «Трабзонспор»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь