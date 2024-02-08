«Челси» победил «Астон Виллу» и вышел в ⅛ финала Кубка Англии

«Эта была одна из лучших, возможно, лучшая игра за сезон. Я очень доволен игрой и тем, как игроки наслаждались футболом. Это порадовало меня больше всего. Мы молодая команда, а быть стабильными — самое сложное для молодой команды. С молодой командой найти баланс — самое сложное», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.