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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:09 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» победил «Астон Виллу» и вышел в ⅛ финала Кубка Англии

Лондонский «Челси» на выезде обыграл «Астон Виллу» (3:1) в матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии.

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В составе гостевой команды отличились Конор Галлахер (11'), Николас Джексон (21') и Энцо Фернандес (54). У бирмингенцев единственный мяч забил Мусса Диаби (90+1').

«Эта была одна из лучших, возможно, лучшая игра за сезон. Я очень доволен игрой и тем, как игроки наслаждались футболом. Это порадовало меня больше всего. Мы молодая команда, а быть стабильными — самое сложное для молодой команды. С молодой командой найти баланс — самое сложное», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

Первая встреча на «Стэмфорд Бридж», которая прошла 26 января, завершилась со счетом 0:0.

В ⅛ финала Кубка Англии «Челси» дома сыграет с «Лидс Юнайтед». Встреча пройдет 28 февраля.

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