Алекс Фергюсон купил самую дорогую скаковую лошадь в истории

82-летний Фергюсон приобрел шестилетнего жеребца по кличке Колдуэлл Поттер, который обошелся легендарному тренеру «МЮ» в 633 тыс. фунтов. Шотландец перебил мировой рекорд, державшийся с 2019 года, когда британец Даррен Йейтс купил жеребеца по кличке Интерконнектед за 620 тыс. фунтов.

Сэр Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, с которым он стал самым титулованным тренером в истории английского футбола. Под его руководством манкунианцы 13 раз становились чемпионами Англии, пять раз выигрывали Кубок и десять раз Суперкубок Англии, а также четыре раза побеждали в Кубке Английской лиги. Также Фергюсон дважды приводил «Юнайтед» к победе в Лиге чемпионов.