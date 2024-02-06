Алекс Фергюсон купил самую дорогую скаковую лошадь в истории
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон стал обладателем самой дорогой скаковой лошади, когда‑либо проданной на открытом аукционе. Об этом сообщает The Sun.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон стал обладателем самой дорогой скаковой лошади, когда‑либо проданной на открытом аукционе. Об этом сообщает The Sun.
82-летний Фергюсон приобрел шестилетнего жеребца по кличке Колдуэлл Поттер, который обошелся легендарному тренеру «МЮ» в 633 тыс. фунтов. Шотландец перебил мировой рекорд, державшийся с 2019 года, когда британец Даррен Йейтс купил жеребеца по кличке Интерконнектед за 620 тыс. фунтов.
Фергюсон является давним поклонником конных скачек, которые пользуются в Англии особой популярностью. Ранее английские СМИ сообщали, что предыдущая лошадь шотландца получила травму на скачках и ее пришлось усыпить.
Сэр Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, с которым он стал самым титулованным тренером в истории английского футбола. Под его руководством манкунианцы 13 раз становились чемпионами Англии, пять раз выигрывали Кубок и десять раз Суперкубок Англии, а также четыре раза побеждали в Кубке Английской лиги. Также Фергюсон дважды приводил «Юнайтед» к победе в Лиге чемпионов.