«Атлетико» проиграл «Атлетику» в полуфинале Кубка Испании
Мадридский «Атлетико» дома уступил «Атлетику» из Бильбао (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
Атлетик
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Мадридский «Атлетико» дома уступил «Атлетику» из Бильбао (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
Единственный мяч на 25-й минуте с пенальти забил нападающий гостей Алекс Беренгер.
«Думаю, в целом мы провели хороший матч, но ошибки дорого обходятся в кубковых играх. Мы очень хорошо отработали первый тайм, а второй тайм — еще лучше, много времени проводили на половине поля соперника. Мы не реализовали голевые моменты, но не стоит переживать, такое бывает. У соперника преимущество, теперь они будут играть дома, при своих болельщиках, но мы сделаем все возможное для победы. Это футбол, все может случиться», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.
«Атлетик» прервал беспроигрышную серию «матрасников» из восьми матчей. За последний месяц «Атлетико» одержал пять побед и еще три матча в основное время завершил вничью. Все три матча были сыграны против мадридского «Реала».
Кроме того, у «Атлетико» прервалась серия из 28 домашних игр без поражений. Последний раз мадридцы проигрывали на «Метрополитано» «Барселоне» (0:1) в январе 2023 года.
Ответная игра состоится 29 февраля в Бильбао. Победитель в финале сразится с победителем пары «Реал Сосьедад» — «Мальорка». Первый матч в этом противостоянии закончился со счетом 0:0.