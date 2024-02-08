«Атлетико» проиграл «Атлетику» в полуфинале Кубка Испании

«Думаю, в целом мы провели хороший матч, но ошибки дорого обходятся в кубковых играх. Мы очень хорошо отработали первый тайм, а второй тайм — еще лучше, много времени проводили на половине поля соперника. Мы не реализовали голевые моменты, но не стоит переживать, такое бывает. У соперника преимущество, теперь они будут играть дома, при своих болельщиках, но мы сделаем все возможное для победы. Это футбол, все может случиться», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.