В «Баварии» назвали требования для нового главного тренера

Ранее «Бавария» объявила об уходе нынешнего главного тренера Томаса Тухеля по окончании текущего сезона. Стороны приняли совместное решение о досрочном прекращении сотрудничества. Контракт 50-летнего специалиста был рассчитан до июня 2025 года.

«Нам нужен тренер, который соответствует клубу и его амбициям, который также соответствует нашим с Кристофом Фройндом представлениям о команде. Такие игроки, как Тель и Мусиала, — это молодые футболисты, которым нужно играть. Другие большие клубы, такие как “Реал”, справились с подобным, интегрировав Камавингу и Тчуамени в полузащиту с Кроосом, Модричем и Каземиро. Именно такой тренер нам нужен. Нам нужен тренер, который хочет работать с такими игроками.

Он должен говорить на языке, на котором мы все говорим, на немецком или английском. Это критерий, но не исключающий. Кандидаты есть", — приводит слова Эберля Get German Football News.

Томас Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством мюнхенцы провели 44 матча, в которых одержали 28 побед при 11 поражениях и пяти ничейных результатах.