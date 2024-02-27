Тренер «Аль-Хиляля»: Европа потеряла футбол из-за политики

Главный тренер саудовского «Аль-Хиляля» португалец Жорже Жезуш заявил, что будущее мирового футбола на Ближнем Востоке, так как в Европе из-за политики царит бардак.

«Будущее мира лежит в этих краях, а не в Европе. Там царит беспорядок, никто ни за кого не отвечает. Но это не спортивный, а политический фактор», — приводит слова Жезуша португальское издание Record.

Также Жезуш заявил, что в Саудовской Аравии есть все условия для футбола, несмотря на жару.

«Я обнаружил большую разницу в структуре. Мы находимся в стране с температурой в 50 градусов и сильной жарой. Сходите на стадионы и посмотрите на качество полей. Поля похожи на поля для гольфа. Созданы все условия для зрителей. Эр-Рияд — фантастический город, который растет с каждым днем», — добавил 69-летний португальский специалист.