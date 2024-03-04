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12:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола высказался о промахе Холанда по пустым воротам «МЮ»

В концовке манчестерского дерби норвежцу все-таки удалось отличиться.

Манчестер Сити
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В первом тайме победного для «Манчестер Сити» дерби с «Юнайтед» (3:1) норвежский форвард «горожан» Эрлинг Холанд допустил обидный промах в упор по пустым воротам. В тот момент его команда уступала в счете. Главный тренер победителей Хосеп Гвардиола прокомментировал этот эпизод с участием своего подопечного.

«Мне посчастливилось руководить многими выдающимися игроками. И они забывают об упущенных моментах в ту же секунду. Забывают так быстро, как это возможно. И футболисты, и баскетболисты промахиваются. Но потом они просто улыбаются и двигаются дальше, как и сделал Холанд. У него невероятная способность забывать подобное. Это то, что характеризует выдающихся игроков», — цитирует главного тренера «Манчестер Сити» портал Goal.

«Манчестер Юнайтед» повел в счете на 8-й минуте благодаря голу Маркуса Рэшфорда. Во втором тайме «горожанам» удалось отличиться трижды — дубль на счету Фила Фодена, еще один мяч забил Холанд.

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После 27 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, на одно очко отставая от лидирующего «Ливерпуля».

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