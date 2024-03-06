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14:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Сульшер предлагал «Ман Юнайтед» подписать Холанда в 2018 году

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, как предлагал манкунианцам подписать норвежского нападающего Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Sky Bet.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

С 2015-го по 2018 год Сульшер возглавлял норвежский «Мольде». В феврале 2017 года клуб приобрел 16-летнего Холанда у команды третьей норвежской лиги «Брюне» за 100 тыс. евро и спустя полтора года продал его в «Зальцбург» за 8 млн евро.

«Я работал с ним в “Мольде” в течение двух сезонов. Летом, перед тем как прийти в “Манчестер Юнайтед”, я связался с клубом и сказал: “Вы должны подписать этого парня, он станет первоклассным игроком”. Это было в июне или в июле 2018 года, они отказали — у них было полно отчетов об игроках. Затем я стал временным тренером клуба, и Холанда продали в “Зальцбург”.

Я сразу посоветовал клубу купить его, пока у него в контракте был пункт об отступных. Тогда мы знали об этом, никто другой не заплатил бы эти деньги — 20 млн евро, это была бы выгодная сделка. Даже несмотря на связи его отца с “Манчестер Сити” и “Лидсом”. Тогда клуб решил не соглашаться. Мы никогда не делали предложений и не интересовались им, пока он не начал забивать за “Зальцбург”. К тому времени им интересовались дортмундская “Боруссия”, “Ювентус” и все остальные. Его отступные все еще были в силе — 60 млн евро.

Он не просто отличный парень. Он командный игрок, который, выходя один на один с вратарем, не думает о личной статистике. Он отдаст пас, если кто-то другой может забить стопроцентный гол. Он просто сокровище», — сказал Сульшер.

Холанд перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года из «Боруссии» за 60 млн евро. В общей сложности в составе «горожан» норвежец провел 84 матча, в которых забил 80 мячей и сделал 15 результативных передач.

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