Сульшер предлагал «Ман Юнайтед» подписать Холанда в 2018 году

«Я работал с ним в “Мольде” в течение двух сезонов. Летом, перед тем как прийти в “Манчестер Юнайтед”, я связался с клубом и сказал: “Вы должны подписать этого парня, он станет первоклассным игроком”. Это было в июне или в июле 2018 года, они отказали — у них было полно отчетов об игроках. Затем я стал временным тренером клуба, и Холанда продали в “Зальцбург”.



Я сразу посоветовал клубу купить его, пока у него в контракте был пункт об отступных. Тогда мы знали об этом, никто другой не заплатил бы эти деньги — 20 млн евро, это была бы выгодная сделка. Даже несмотря на связи его отца с “Манчестер Сити” и “Лидсом”. Тогда клуб решил не соглашаться. Мы никогда не делали предложений и не интересовались им, пока он не начал забивать за “Зальцбург”. К тому времени им интересовались дортмундская “Боруссия”, “Ювентус” и все остальные. Его отступные все еще были в силе — 60 млн евро.



Он не просто отличный парень. Он командный игрок, который, выходя один на один с вратарем, не думает о личной статистике. Он отдаст пас, если кто-то другой может забить стопроцентный гол. Он просто сокровище», — сказал Сульшер.