Анчелотти прокомментировал новость про возможный тюремный срок

Ранее сообщалось, что прокуратура Испании потребовала для 64-летнего специалиста 4 года и 9 месяцев за неуплату налогов. По их версии, в период с 2014 по 2015 год Анчелотти скрыл от налоговой службы один миллион евро.

«Это старая история, начавшаяся восемь лет назад. Прокуратура считает, что я был резидентом, а я считаю, что я не был резидентом. Штраф я уже оплатил, деньги уже в прокуратуре, с адвокатами только разговаривают, чтобы найти решение. Я убежден, что я невиновен — я был нерезидентом в 2015 году. Посмотрим, что решит судья», — заявил Анчелотти.