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09:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Анчелотти прокомментировал новость про возможный тюремный срок

Главный тренер мадридский «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал новость, что ему в Испании грозит тюремный срок за неуплату налогов. Об этом сообщает Marca.

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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что прокуратура Испании потребовала для 64-летнего специалиста 4 года и 9 месяцев за неуплату налогов. По их версии, в период с 2014 по 2015 год Анчелотти скрыл от налоговой службы один миллион евро.

«Это старая история, начавшаяся восемь лет назад. Прокуратура считает, что я был резидентом, а я считаю, что я не был резидентом. Штраф я уже оплатил, деньги уже в прокуратуре, с адвокатами только разговаривают, чтобы найти решение. Я убежден, что я невиновен — я был нерезидентом в 2015 году. Посмотрим, что решит судья», — заявил Анчелотти.

Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год и выиграл с ним Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Испании, а также клубный чемпионат мира по футболу. После этого итальянец работал в «Баварии», «Наполи» и «Эвертоне». Летом 2021 года Анчелотти возглавил мадридский клуб во второй раз.

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