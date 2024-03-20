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09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно в какой клуб может перейти Оливье Жиру

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру может покинуть европейский футбол этим летом, сообщает The Athletic.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает источник, кандидатуру 37-летнего футболиста рассматривает клуб MLS «Лос-Анджелес». За эту команду выступает экс-партнер Жиру по сборной Франции вратарь Уго Льорис. Но, никаких договоренностей по трансферу пока нет.

Жиру перешел в итальянский клуб в 2021 году из «Челси». В текущем сезоне Жиру забил 14 голов и сделал девять результативных передач в 36 матчах за «Милан» во всех турнирах.

В составе сборной Франции Жиру стал чемпионом мира в 2018 году.

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