Стало известно в какой клуб может перейти Оливье Жиру

Как сообщает источник, кандидатуру 37-летнего футболиста рассматривает клуб MLS «Лос-Анджелес». За эту команду выступает экс-партнер Жиру по сборной Франции вратарь Уго Льорис. Но, никаких договоренностей по трансферу пока нет.

Жиру перешел в итальянский клуб в 2021 году из «Челси». В текущем сезоне Жиру забил 14 голов и сделал девять результативных передач в 36 матчах за «Милан» во всех турнирах.