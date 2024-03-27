Купленный за €62 млн игрок «Челси» пропустит остаток сезона

20-летний футболист получил повреждение бедра в декабре, в матче АПЛ против «Кристал Пэлас».

«Ромео Лавиа, к сожалению, пропустит оставшуюся часть сезона-2023/24 после того, как его восстановление пошло на спад», — сообщили в пресс-службе «Челси».

В октябре прошлого года Лавиа столкнулся с рецидивом травмы лодыжки, которую получил в сентябре, и выбыл до конца декабря. Он провел за «Челси» один матч.

Лавиа перешел в «Челси» из «Саутгемптона» летом 2023 года за €62 млн. Контракт с бельгийцем рассчитан до 2030 года.