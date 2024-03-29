В Аргентине задержали бандитов, угрожавших Ди Марии
Аргентинские полицейские арестовали членов банды Лос-Монос, которые угрожали Анхелю Ди Марии.
Аргентинские полицейские арестовали членов банды Лос-Монос, которые угрожали Анхелю Ди Марии.
«С бандой, связанной с Лос-Монос, угрожавшей Ди Марии, покончено», — говорится в сообщении министерства безопасности.
Ранее сообщалось, что послание с угрозами было выброшено в пакете из автомобиля перед въездом в охраняемый район Фюнес недалеко от Росарио, где проживает семья Ди Марии.
Анхель Ди Мария и Лионель Месси родились в Росарио.
В прошлом году двое неизвестных на мотоциклах обстреляли супермаркет в Росарио, принадлежащий свекру чемпиона Лионеля Месси, а затем ограбили родственницу футболиста, которая везла выручку из магазина в банк.
Росарио считается самым опасным городом Аргентины: доля убийств там составляет 22 на 100 000 жителей, что в пять раз превышает общенациональный показатель.