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12:30 (мск), источник: Sportmail.ru

В Аргентине задержали бандитов, угрожавших Ди Марии

Аргентинские полицейские арестовали членов банды Лос-Монос, которые угрожали Анхелю Ди Марии.

Источник: AP 2023

«С бандой, связанной с Лос-Монос, угрожавшей Ди Марии, покончено», — говорится в сообщении министерства безопасности.

Ранее сообщалось, что послание с угрозами было выброшено в пакете из автомобиля перед въездом в охраняемый район Фюнес недалеко от Росарио, где проживает семья Ди Марии.

Анхель Ди Мария и Лионель Месси родились в Росарио.

В прошлом году двое неизвестных на мотоциклах обстреляли супермаркет в Росарио, принадлежащий свекру чемпиона Лионеля Месси, а затем ограбили родственницу футболиста, которая везла выручку из магазина в банк.

Росарио считается самым опасным городом Аргентины: доля убийств там составляет 22 на 100 000 жителей, что в пять раз превышает общенациональный показатель.

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