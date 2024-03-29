В Аргентине задержали бандитов, угрожавших Ди Марии

«С бандой, связанной с Лос-Монос, угрожавшей Ди Марии, покончено», — говорится в сообщении министерства безопасности.

Ранее сообщалось, что послание с угрозами было выброшено в пакете из автомобиля перед въездом в охраняемый район Фюнес недалеко от Росарио, где проживает семья Ди Марии.

Анхель Ди Мария и Лионель Месси родились в Росарио.

В прошлом году двое неизвестных на мотоциклах обстреляли супермаркет в Росарио, принадлежащий свекру чемпиона Лионеля Месси, а затем ограбили родственницу футболиста, которая везла выручку из магазина в банк.