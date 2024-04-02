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08:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«Атлетико» одержал первую победу на выезде с января

Мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Вильярреал» (2:1) в заключительном матче 30-го тура чемпионата Испании.

Вильярреал
АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Счет был открыт на девятой минуте, когда защитник гостей Аксель Витсель замкнул головой подачу с углового. На 50-й минуте счет сравнял нападающий хозяев Александер Серлот. Победу «матрасникам» за две минуты до конца основного времени матча принес гол Сауля Ньигеса.

«Атлетико» прервал безвыигрышную серию во всех турнирах из шести матчей и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, обойдя «Атлетик» из Бильбао. Отставание от идущей третьей «Жироны» составляет семь очков. 13 апреля «Атлетико» и «Жирона» сыграют друг с другом в Мадриде.

У «Вильяррела» прервалась серия из четырех побед. Команда Марселино занимает десятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч «Вильярреал» проведет 14 апреля на выезде против «Атлетика».

Во время загрузки произошла ошибка.
Вильярреал
1:2
Первый тайм: 0:1
Атлетико
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