Левандовски не накажут за то, что он специально получил желтую
Нападающий «Барселоны» избежал дополнительной дисквалификации, так как арбитр не отразил в протоколе, что предупреждение получено умышленно.
Нападающий «Барселоны» избежал дополнительной дисквалификации, так как арбитр не отразил в протоколе, что предупреждение получено умышленно.
30 марта в матче 30-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса» (1:0) Роберт Левандовски, Жоау Канселу и Иньиго Мартинес получили желтые карточки, ставшими для этих футболистов пятыми в нынешнем сезоне. Игроки «Барселоны» должны пропустить ближайший матч чемпионата Испании против находящегося в зоне вылета «Кадиса». Однако согласно регламенту турнира, игрок, специально получающий желтую карточку, может быть наказан более продолжительной дисквалификацией.
Предупреждения Левандовски и Канселу выглядели преднамеренными. В частности, поляк во время замены на 81-й минуте не уходил с поля и смотрел на судью до тех пор, пока не получил предупреждение. Поэтому появлялась информация о том, что Левандовски может пропустить матч 32-го тура против «Реала».
Как сообщает Mundo Deportivo, Роберт Левандовски не будет наказан дополнительно, так как судья Матео Бускетс не стал указывать в протоколе, что Роберт специально получил предупреждение. В протоколе сказано, что нападающий был наказан за долгий уход с поля после замены и намерение тянуть время. Таким образом, Левандовски пропустит только один матч — против «Кадиса».