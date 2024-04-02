Левандовски не накажут за то, что он специально получил желтую

30 марта в матче 30-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса» (1:0) Роберт Левандовски, Жоау Канселу и Иньиго Мартинес получили желтые карточки, ставшими для этих футболистов пятыми в нынешнем сезоне. Игроки «Барселоны» должны пропустить ближайший матч чемпионата Испании против находящегося в зоне вылета «Кадиса». Однако согласно регламенту турнира, игрок, специально получающий желтую карточку, может быть наказан более продолжительной дисквалификацией.

Предупреждения Левандовски и Канселу выглядели преднамеренными. В частности, поляк во время замены на 81-й минуте не уходил с поля и смотрел на судью до тех пор, пока не получил предупреждение. Поэтому появлялась информация о том, что Левандовски может пропустить матч 32-го тура против «Реала».