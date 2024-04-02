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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Левандовски не накажут за то, что он специально получил желтую

Нападающий «Барселоны» избежал дополнительной дисквалификации, так как арбитр не отразил в протоколе, что предупреждение получено умышленно.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

30 марта в матче 30-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса» (1:0) Роберт Левандовски, Жоау Канселу и Иньиго Мартинес получили желтые карточки, ставшими для этих футболистов пятыми в нынешнем сезоне. Игроки «Барселоны» должны пропустить ближайший матч чемпионата Испании против находящегося в зоне вылета «Кадиса». Однако согласно регламенту турнира, игрок, специально получающий желтую карточку, может быть наказан более продолжительной дисквалификацией.

Предупреждения Левандовски и Канселу выглядели преднамеренными. В частности, поляк во время замены на 81-й минуте не уходил с поля и смотрел на судью до тех пор, пока не получил предупреждение. Поэтому появлялась информация о том, что Левандовски может пропустить матч 32-го тура против «Реала».

Как сообщает Mundo Deportivo, Роберт Левандовски не будет наказан дополнительно, так как судья Матео Бускетс не стал указывать в протоколе, что Роберт специально получил предупреждение. В протоколе сказано, что нападающий был наказан за долгий уход с поля после замены и намерение тянуть время. Таким образом, Левандовски пропустит только один матч — против «Кадиса».

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