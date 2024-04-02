Луис Энрике заявил, что Мбаппе не оскорблял его после замены

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240993" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике опроверг сообщения о том, что французский футболист команды Килиан Мбаппе оскорбил его после замены во время матча против «Марселя».

31 марта «ПСЖ» на выезде обыграл «Марсель» в матче 27-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0. Мбаппе вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте встречи. Ранее СМИ сообщали, что футболист был недоволен решением тренера и оскорбил его, уходя с поля.

«Что любопытно, так это то, что новости активно генерируются и распространяются, только когда это ложь. Кто-то придумал оскорбление, отсюда и возникают всевозможные спекуляции. Я очень доволен всеми своими игроками, включая Килиана. Мне бы хотелось, чтобы эта история закончилась красиво для “ПСЖ”, для Мбаппе, для всех. Мы все в одной лодке», — цитирует Луиса Энрике в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо.

В сезоне-2023/24 Мбаппе сыграл 38 матчей за «ПСЖ», забил 38 голов и отдал восемь результативных передач. Команда из столицы Франции после 27 туров является лидером чемпионата Франции. «ПСЖ» на 12 очков опережает идущую на втором месте команду-открытие нынешнего сезона Лиги 1 — «Брест».