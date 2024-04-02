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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
21:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Луис Энрике заявил, что Мбаппе не оскорблял его после замены

Инцидент произошел в матче Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем».

Марсель
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике опроверг сообщения о том, что французский футболист команды Килиан Мбаппе оскорбил его после замены во время матча против «Марселя».

31 марта «ПСЖ» на выезде обыграл «Марсель» в матче 27-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0. Мбаппе вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте встречи. Ранее СМИ сообщали, что футболист был недоволен решением тренера и оскорбил его, уходя с поля.

«Что любопытно, так это то, что новости активно генерируются и распространяются, только когда это ложь. Кто-то придумал оскорбление, отсюда и возникают всевозможные спекуляции. Я очень доволен всеми своими игроками, включая Килиана. Мне бы хотелось, чтобы эта история закончилась красиво для “ПСЖ”, для Мбаппе, для всех. Мы все в одной лодке», — цитирует Луиса Энрике в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо.

В сезоне-2023/24 Мбаппе сыграл 38 матчей за «ПСЖ», забил 38 голов и отдал восемь результативных передач. Команда из столицы Франции после 27 туров является лидером чемпионата Франции. «ПСЖ» на 12 очков опережает идущую на втором месте команду-открытие нынешнего сезона Лиги 1 — «Брест».

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом этого года. Ранее СМИ сообщали, что нападающий не будет подписывать новое соглашение с клубом.

Марсель
0:2
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
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