Луис Энрике заявил, что Мбаппе не оскорблял его после замены
Инцидент произошел в матче Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем».
Марсель
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Инцидент произошел в матче Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем».
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике опроверг сообщения о том, что французский футболист команды Килиан Мбаппе оскорбил его после замены во время матча против «Марселя».
31 марта «ПСЖ» на выезде обыграл «Марсель» в матче 27-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0. Мбаппе вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте встречи. Ранее СМИ сообщали, что футболист был недоволен решением тренера и оскорбил его, уходя с поля.
«Что любопытно, так это то, что новости активно генерируются и распространяются, только когда это ложь. Кто-то придумал оскорбление, отсюда и возникают всевозможные спекуляции. Я очень доволен всеми своими игроками, включая Килиана. Мне бы хотелось, чтобы эта история закончилась красиво для “ПСЖ”, для Мбаппе, для всех. Мы все в одной лодке», — цитирует Луиса Энрике в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо.
В сезоне-2023/24 Мбаппе сыграл 38 матчей за «ПСЖ», забил 38 голов и отдал восемь результативных передач. Команда из столицы Франции после 27 туров является лидером чемпионата Франции. «ПСЖ» на 12 очков опережает идущую на втором месте команду-открытие нынешнего сезона Лиги 1 — «Брест».
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом этого года. Ранее СМИ сообщали, что нападающий не будет подписывать новое соглашение с клубом.