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09:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола ответил Кину, назвавшему Холанда игроком Второй лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Роя Кина, крайне низко оценившего игровой уровень нападающего «горожан» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Daily Mail.

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Источник: AP 2023

Кин раскритиковал игру 23-летнего норвежца после матча 30-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:0) и назвал его игроком уровня Лиги 2 — четвертого по силе английского футбольного дивизиона.

«Я могу понять, когда так говорят журналисты, потому что они никогда не выходили на поле. Но такие слова от бывших игроков меня всегда удивляют. Их память быстро стирается. Насколько это сложное дело для игроков?

Это как рефери, которые вечно критикуют других арбитров, завершив карьеру. Я же не тот человек, который будет критиковать своих коллег после завершения карьеры. Я не стану говорить, что должно быть так или эдак.

Но если футболист не может принять такие слова, то ему следует поискать другую работу или почитать книжку. Если вы находитесь в поле зрения общественности, придется смириться с такими вещами. Вот почему надо заставлять вашего агента просить побольше денег», — сказал Гвардиола.

В этом сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» 24 матча в чемпионате Англии и забил 18 мячей. Он возглавляет таблицу лучших бомбардиров лиги, опережая на два мяча Мохамеда Салаха из «Ливерпуля», Олли Уоткинса из «Астон Виллы» и Доминика Соланке из «Борнмута».

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Арсенал
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