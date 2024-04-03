Гвардиола ответил Кину, назвавшему Холанда игроком Второй лиги

«Я могу понять, когда так говорят журналисты, потому что они никогда не выходили на поле. Но такие слова от бывших игроков меня всегда удивляют. Их память быстро стирается. Насколько это сложное дело для игроков?



Это как рефери, которые вечно критикуют других арбитров, завершив карьеру. Я же не тот человек, который будет критиковать своих коллег после завершения карьеры. Я не стану говорить, что должно быть так или эдак.



Но если футболист не может принять такие слова, то ему следует поискать другую работу или почитать книжку. Если вы находитесь в поле зрения общественности, придется смириться с такими вещами. Вот почему надо заставлять вашего агента просить побольше денег», — сказал Гвардиола.