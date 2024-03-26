СМИ: «Барселона» намерена подписать Холанда летом 2025 года
Руководство «Барселоны» ставит подписание норвежского форварда главной целью на 2025 год.
Руководство «Барселоны» ставит подписание норвежского форварда главной целью на 2025 год.
Как сообщает Mundo Deportivo, сине-гранатовые рассчитывают приобрести Эрлинга Холанда летом 2025 года. Лапорта хочет, чтобы покупка Холанда стала ответом «Барселоны» на трансфер Килиана Мбаппе мадридским «Реалом».
По информации источника, в 2025 году «Барселона» сможет уладить свои финансовые проблемы с помощью нового стадиона, что позволит ей тратить деньги на новых игроков. В пользу ухода Холанда из «Манчестер Сити» также могут сыграть угроза исключения клуба из АПЛ за многочисленные нарушения принципа финансового fair play и истечение контракта главного тренера Хосепа Гвардиолы.
Действующее трудовое соглашение Холанда с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Подчеркивается, что у президента «Барселоны» хорошие отношения с агентом Холанда Рафаэлой Пиментой.
В сезоне-2023/24 23-летний Холанд забил 29 голов в 34 официальных матчах за «Манчестер Сити». Также на счету норвежца 30 матчей и 27 забитых мячей за свою национальную команду.