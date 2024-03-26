СМИ: «Барселона» намерена подписать Холанда летом 2025 года

Как сообщает Mundo Deportivo, сине-гранатовые рассчитывают приобрести Эрлинга Холанда летом 2025 года. Лапорта хочет, чтобы покупка Холанда стала ответом «Барселоны» на трансфер Килиана Мбаппе мадридским «Реалом».

По информации источника, в 2025 году «Барселона» сможет уладить свои финансовые проблемы с помощью нового стадиона, что позволит ей тратить деньги на новых игроков. В пользу ухода Холанда из «Манчестер Сити» также могут сыграть угроза исключения клуба из АПЛ за многочисленные нарушения принципа финансового fair play и истечение контракта главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Действующее трудовое соглашение Холанда с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Подчеркивается, что у президента «Барселоны» хорошие отношения с агентом Холанда Рафаэлой Пиментой.