Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Ахмат
Оренбург
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:30
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
3.04
Брентфорд
Брайтон
00
Футбол. Зарубежный
3.04
Манчестер Сити
Астон Вилла
41
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
31.03
Марсель
ПСЖ
02
31.03
Страсбур
Ренн
20
31.03
Клермон Фут
Тулуза
03
31.03
Гавр
Монпелье
02
31.03
Ницца
Нант
12
31.03
Лорьян
Брест
01
30.03
Лион
Реймс
11
30.03
Метц
Монако
25
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
15:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин сравнялся с Месси по трансферной стоимости

Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, обновил данные о стоимости некоторых игроков.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: AP 2023

После последнего обновления трансферная стоимость нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси снизилась с 35 до 30 млн евро. По этому показателю он сравнялся с самым дорогостоящим российским футболистом Александром Головиным, который выступает за «Монако».

Последний раз рыночная стоимость 27-летнего россиянина обновлялась в октябре 2023 года и с тех пор продолжает держаться на его карьерном максимуме.

По версии Transfermarkt, текущая стоимость Головина аналогична стоимости Месси и в два раза превосходит стоимость Криштиану Роналду.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за рекордные 30 млн евро. Российский полузащитник провел за монегасков 202 матча, в которых забил 31 мяч и сделал 39 результативных передач.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Иванишевич о Джоковиче: Он устал от меня, а я — от него
Голов будет много: прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
СМИ: «Маккаби» разочаровался в Лесовом и вернет его в «Динамо»
15 лет назад Графите забил памятный гол в ворота «Баварии»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь