Головин сравнялся с Месси по трансферной стоимости

После последнего обновления трансферная стоимость нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси снизилась с 35 до 30 млн евро. По этому показателю он сравнялся с самым дорогостоящим российским футболистом Александром Головиным, который выступает за «Монако».

Последний раз рыночная стоимость 27-летнего россиянина обновлялась в октябре 2023 года и с тех пор продолжает держаться на его карьерном максимуме.

По версии Transfermarkt, текущая стоимость Головина аналогична стоимости Месси и в два раза превосходит стоимость Криштиану Роналду.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за рекордные 30 млн евро. Российский полузащитник провел за монегасков 202 матча, в которых забил 31 мяч и сделал 39 результативных передач.