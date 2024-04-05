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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Палмер забил самый поздний победный гол в истории АПЛ

Полузащитник «Челси» Коул Палмер в матче 31-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (4:3) забил самый поздний победный гол в истории лиги.

Челси
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Палмер отличился на 90+11 минуте матча, ранее он же сравнял счет благодаря точному удару с пенальти. Как сообщает Squawka, полузащитник стал автором самого позднего победного гола в истории АПЛ (100 минут, 39 секунд). Футболист в этой встрече оформил хет-трик. «Челси» семь лет не обыгрывал «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «МЮ».

«Очень счастлив, потому что считаю, что мы заслужили победу. Было тяжело, но в целом мы были лучше соперника. Игроки хорошо начали матч, но пропущенный гол эмоционально повлиял на нашу команду.

“Манчестер Юнайтед” хорошо играет в переходе из обороны в атаку, и хотелось бы не пропускать тем способом, которым мы пропустили. Но реальность такова, что для победы нужно делать чуть больше, и это было невероятно. Игра была не отличной, но хорошей.

Палмер проделал фантастическую работу, проявил характер и мастерство», — приводит слова Почеттино ВВС.

21-летний Палмер воспитанник «Манчестер Сити». В сентябре 2023 года он стал игроком «Челси». Полузащитник подписал контракт с «синими» на семь лет с возможностью продления еще на один сезон.

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ с 43 очками. «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке, набрав 48 очков.

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Челси
4:3
Первый тайм: 2:2
Манчестер Юнайтед
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