Палмер забил самый поздний победный гол в истории АПЛ

Палмер отличился на 90+11 минуте матча, ранее он же сравнял счет благодаря точному удару с пенальти. Как сообщает Squawka, полузащитник стал автором самого позднего победного гола в истории АПЛ (100 минут, 39 секунд). Футболист в этой встрече оформил хет-трик. «Челси» семь лет не обыгрывал «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

«Очень счастлив, потому что считаю, что мы заслужили победу. Было тяжело, но в целом мы были лучше соперника. Игроки хорошо начали матч, но пропущенный гол эмоционально повлиял на нашу команду.



“Манчестер Юнайтед” хорошо играет в переходе из обороны в атаку, и хотелось бы не пропускать тем способом, которым мы пропустили. Но реальность такова, что для победы нужно делать чуть больше, и это было невероятно. Игра была не отличной, но хорошей.



Палмер проделал фантастическую работу, проявил характер и мастерство», — приводит слова Почеттино ВВС.