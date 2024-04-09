Президент «Гавра» обвинил «ПСЖ» в неуважении к чемпионату страны

«Это абсолютное неуважение к чемпионату Франции, добавить нечего. Я просто сравниваю состав “Манчестер Сити” и “Арсенала” в последних матчах, в то время как эти два клуба играют во вторник в Лиге чемпионов, а “ПСЖ” играет в среду. Посмотрите на составы и вы поймете, почему английский чемпионат успешен экономически, довольно регулярно выигрывает Лигу чемпионов. Если мы зададим себе этот вопрос, у нас есть ответ», — приводит слова Руссье RMC Sport.