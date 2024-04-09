Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
8.04
Удинезе
Интер
12
Футбол. Премьер-лига
8.04
Оренбург
Рубин
30
Футбол. Первая лига
8.04
Химки
Арсенал
32
Футбол. Еврокубки
10.04
Атлетико
Боруссия Д
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
7.04
Нант
Лион
13
7.04
Монако
Ренн
10
7.04
Реймс
Ницца
00
7.04
Тулуза
Страсбур
00
7.04
Монпелье
Лорьян
20
7.04
Брест
Метц
43
6.04
ПСЖ
Клермон Фут
11
6.04
Ланс
Гавр
11
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
09:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент «Гавра» обвинил «ПСЖ» в неуважении к чемпионату страны

Президент «Гавра» Жан-Мишель Руссье раскритиковал «ПСЖ» за состав, который играл против аутсайдера чемпионата Франции «Клермона» в матче 28-го тура.

ПСЖ
ГаврЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Руссье остался недоволен тем, что парижане вышли на поле полурезервным составом.

«Это абсолютное неуважение к чемпионату Франции, добавить нечего. Я просто сравниваю состав “Манчестер Сити” и “Арсенала” в последних матчах, в то время как эти два клуба играют во вторник в Лиге чемпионов, а “ПСЖ” играет в среду. Посмотрите на составы и вы поймете, почему английский чемпионат успешен экономически, довольно регулярно выигрывает Лигу чемпионов. Если мы зададим себе этот вопрос, у нас есть ответ», — приводит слова Руссье RMC Sport.

Встреча 28-го тура прошла в Париже и закончилась со счетом 1:1. На гол Хабиба Кейта (32-я минута) парижане ответили точным ударом Гонсалу Рамуша (85), которому голевую передачу отдал Килиан Мбаппе.

«ПСЖ» с 63 очками лидирует в турнирной таблице Лиги 1, «Клермон» идет на последней, 18-й позиции, набрав 21 очко.

Сегодня, 9 апреля, действующий обладатель трофея «Манчестер Сити» на выезде встретится с мадридским «Реалом» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, а лондонский «Арсенал» примет на своем поле мюнхенскую «Баварию».

Завтра, 10 апреля, «ПСЖ» проведет первый четвертьфинальный матч ЛЧ против «Барселоны», в другой встрече мадридский «Атлетико» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию».

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Президент «Гавра» обвинил «ПСЖ» в неуважении к чемпионату страны
«Ювентус» определился со следующим главным тренером
Смолов выдал худшую безголевую серию в РПЛ за 10 лет
«Интер» обыграл «Удинезе» благодаря голу на 95-й минуте
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь