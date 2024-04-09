Президент «Гавра» обвинил «ПСЖ» в неуважении к чемпионату страны
Президент «Гавра» Жан-Мишель Руссье раскритиковал «ПСЖ» за состав, который играл против аутсайдера чемпионата Франции «Клермона» в матче 28-го тура.
Президент «Гавра» Жан-Мишель Руссье раскритиковал «ПСЖ» за состав, который играл против аутсайдера чемпионата Франции «Клермона» в матче 28-го тура.
Руссье остался недоволен тем, что парижане вышли на поле полурезервным составом.
«Это абсолютное неуважение к чемпионату Франции, добавить нечего. Я просто сравниваю состав “Манчестер Сити” и “Арсенала” в последних матчах, в то время как эти два клуба играют во вторник в Лиге чемпионов, а “ПСЖ” играет в среду. Посмотрите на составы и вы поймете, почему английский чемпионат успешен экономически, довольно регулярно выигрывает Лигу чемпионов. Если мы зададим себе этот вопрос, у нас есть ответ», — приводит слова Руссье RMC Sport.
Встреча 28-го тура прошла в Париже и закончилась со счетом 1:1. На гол Хабиба Кейта (32-я минута) парижане ответили точным ударом Гонсалу Рамуша (85), которому голевую передачу отдал Килиан Мбаппе.
«ПСЖ» с 63 очками лидирует в турнирной таблице Лиги 1, «Клермон» идет на последней, 18-й позиции, набрав 21 очко.
Сегодня, 9 апреля, действующий обладатель трофея «Манчестер Сити» на выезде встретится с мадридским «Реалом» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, а лондонский «Арсенал» примет на своем поле мюнхенскую «Баварию».
Завтра, 10 апреля, «ПСЖ» проведет первый четвертьфинальный матч ЛЧ против «Барселоны», в другой встрече мадридский «Атлетико» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию».