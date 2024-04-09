На Украине освободили от мобилизации игроков пяти клубов УПЛ

В список вошли киевское «Динамо», а также «Шахтер», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс». Эти клубы получили статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Приказ об освобождении от мобилизации датирован 27 марта.

В Министерство молодежи и спорта Украины на получение аналогичного статуса также обратилось руководство одесского «Черноморца». Всего в Украинской Премьер-лиге выступают 16 клубов.

В начале февраля Министерство молодежи и спорта Украины сообщило, что за время действия военного положения 317 спортсменов, тренеров и лиц из спортивного персонала не вернулись из-за границы в разрешенные сроки. В списке уклонистов оказались футболисты национальной сборной Украины Анатолий Трубин, Артем Довбик, Илья Забарный, Виктор Цыганков и Михаил Мудрик, выступающие за европейские клубы.

На Украине введен режим военного положения, который запрещает выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.