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Футбол. Украина. Премьер-лига. Все результаты
18:21 (мск), источник: Sportmail.ru

На Украине освободили от мобилизации игроков пяти клубов УПЛ

Министерство спорта Украины включило футболистов пяти клубов в перечень освобожденных от мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

В список вошли киевское «Динамо», а также «Шахтер», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс». Эти клубы получили статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Приказ об освобождении от мобилизации датирован 27 марта.

В Министерство молодежи и спорта Украины на получение аналогичного статуса также обратилось руководство одесского «Черноморца». Всего в Украинской Премьер-лиге выступают 16 клубов.

В начале февраля Министерство молодежи и спорта Украины сообщило, что за время действия военного положения 317 спортсменов, тренеров и лиц из спортивного персонала не вернулись из-за границы в разрешенные сроки. В списке уклонистов оказались футболисты национальной сборной Украины Анатолий Трубин, Артем Довбик, Илья Забарный, Виктор Цыганков и Михаил Мудрик, выступающие за европейские клубы.

На Украине введен режим военного положения, который запрещает выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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