Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Спартак
Футбол. Кубок России
19:30
ЦСКА
Балтика
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
15.04
Осасуна
Валенсия
01
Футбол. Зарубежный
15.04
Челси
Эвертон
60
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
15.04
Челси
Эвертон
60
14.04
Арсенал
Астон Вилла
02
14.04
Ливерпуль
Кристал Пэлас
01
14.04
Вест Хэм
Фулхэм
02
13.04
Борнмут
Манчестер Юнайтед
22
13.04
Манчестер Сити
Лутон Таун
51
13.04
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
22
13.04
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Челси» раскритиковал игроков за потасовку перед пенальти

Крупная победа «Челси» в Английской Премьер-лиге была омрачена поведением игроков перед пенальти.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters
Во время загрузки произошла ошибка.

«Челси» в 33-м туре АПЛ на «Стэмфорд Бридж» разгромил «Эвертон» со счетом 6:0. Покером в составе победителей отметился 21-летний полузащитник Коул Палмер, четвертый мяч которого был забит с пенальти.

На 62-й минуте лондонский клуб получил право пробить пенальти. Между футболистами «синих» возник конфликт. Николас Джексон и Нони Мадуэке были недовольны тем, что Коул Палмер хотел исполнить одиннадцатиметровый удар. Джексон попытался отобрать мяч у Палмера, но англичанин оттолкнул его. В итоге после вмешательства капитана команды Конора Галлахера к мячу подошел Палмер и реализовал удар. Игрок «Челси» довел число своих голов в этом сезоне АПЛ до 20 и вместе с Эрлингом Холандом из «Манчестер Сити» возглавляет гонку бомбардиров.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что недоволен футболистами своей команды.

«Это позор. Я уже сказал игрокам об этом. Мы не можем вести себя таким образом. Я сказал им, что это последний раз, когда я принимаю подобное поведение, и это касается всех. Это не шутка. Данный случай показывает, что нам нужно многому научиться, меняться и думать больше о коллективе, а не об индивидуальных достижениях. Я ясно дал им всем понять, что Коул Палмер — главный исполнитель пенальти в команде. Если он хочет передать это право другому, он может, но не таким образом как было. Это печальная ситуация, которая не может повториться снова. Мы сегодня вели себя как дети», — сказал Почеттино в эфире Sky Sports.

«Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. Лидирует «Манчестер Сити», в активе которого 73 очка. У «Арсенала» и «Ливерпуля» — по 71.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Арман Царукян возглавил рейтинг легкого веса UFC
Тренер «Челси» раскритиковал игроков за потасовку перед пенальти
Мирра Андреева прокомментировала работу с новым тренером
Сборная США по баскетболу назвала состав на Олимпиаду в Париже
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь