Тренер «Челси» раскритиковал игроков за потасовку перед пенальти

На 62-й минуте лондонский клуб получил право пробить пенальти. Между футболистами «синих» возник конфликт. Николас Джексон и Нони Мадуэке были недовольны тем, что Коул Палмер хотел исполнить одиннадцатиметровый удар. Джексон попытался отобрать мяч у Палмера, но англичанин оттолкнул его. В итоге после вмешательства капитана команды Конора Галлахера к мячу подошел Палмер и реализовал удар. Игрок «Челси» довел число своих голов в этом сезоне АПЛ до 20 и вместе с Эрлингом Холандом из «Манчестер Сити» возглавляет гонку бомбардиров.

«Это позор. Я уже сказал игрокам об этом. Мы не можем вести себя таким образом. Я сказал им, что это последний раз, когда я принимаю подобное поведение, и это касается всех. Это не шутка. Данный случай показывает, что нам нужно многому научиться, меняться и думать больше о коллективе, а не об индивидуальных достижениях. Я ясно дал им всем понять, что Коул Палмер — главный исполнитель пенальти в команде. Если он хочет передать это право другому, он может, но не таким образом как было. Это печальная ситуация, которая не может повториться снова. Мы сегодня вели себя как дети», — сказал Почеттино в эфире Sky Sports.