Опубликован разговор рефери с арбитрами VAR в Класико

На 28-й минуте после углового по воротам «Реала» пробил Ламин Ямал, его удар отбил Андрей Лунин, и после просмотра VAR судьи решили, что мяч не пересек линию ворот.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что они могут запросить переигровку матча.
Расшифровкой разговора поделилось издание Marca.
VAR: «Давайте проверим, Сесар, подожди немного, не начинай игру».
Сото Градо: «Мы ждем. Нет, системы автоматической фиксации гола нет».
VAR: «Возможно, это был гол. Нет, системы автоматической фиксации гола нет».
VAR: «Серхио, останови в точке контакта мяча с перчатками Лунина. Подождите секундочку, потому что мы делаем обзор на 360 градусов, потому что у нас нет нужного ракурса».
Сото Градо: «Мы надеемся. Мы не знаем».
VAR: «Обзор перекрыт телом Лунина. Подождите секундочку. Мы всё ещё ищем доказательства. 360 градусов. Это мне не подходит, это тоже, это тоже, и это, дальше, это тоже не подходит…».
Сото Градо: «Мы не торопимся, это очень важное решение, мы никуда не спешим, проверьте все камеры».
VAR: «У них больше нет. Мы подтверждаем, что камер больше нет?».
Сото Градо: «Мы никуда не торопимся. Лучше подождать. Мы должны подождать».
VAR: «Сесар, мы собираемся возобновить игру угловым, у нас нет никаких доказательств того, что мяч пересек линию, поэтому игра возобновляется угловым ударом. У нас нет доказательств того, что мяч пересек линию. Угловой удар».
Встреча закончилась победой «Реала» со счетом 3:2.