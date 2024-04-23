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09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Опубликован разговор рефери с арбитрами VAR в Класико

Федерация футбола Испании опубликовала запись разговора главного арбитра центрального матча 32-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» Сесара Сото Градо с арбитрами VAR в моменте с возможным незасчитанным голом.

Барселона
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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На 28-й минуте после углового по воротам «Реала» пробил Ламин Ямал, его удар отбил Андрей Лунин, и после просмотра VAR судьи решили, что мяч не пересек линию ворот.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что они могут запросить переигровку матча.

Расшифровкой разговора поделилось издание Marca.

VAR: «Давайте проверим, Сесар, подожди немного, не начинай игру».

Сото Градо: «Мы ждем. Нет, системы автоматической фиксации гола нет».

VAR: «Возможно, это был гол. Нет, системы автоматической фиксации гола нет».

VAR: «Серхио, останови в точке контакта мяча с перчатками Лунина. Подождите секундочку, потому что мы делаем обзор на 360 градусов, потому что у нас нет нужного ракурса».

Сото Градо: «Мы надеемся. Мы не знаем».

VAR: «Обзор перекрыт телом Лунина. Подождите секундочку. Мы всё ещё ищем доказательства. 360 градусов. Это мне не подходит, это тоже, это тоже, и это, дальше, это тоже не подходит…».

Сото Градо: «Мы не торопимся, это очень важное решение, мы никуда не спешим, проверьте все камеры».

VAR: «У них больше нет. Мы подтверждаем, что камер больше нет?».

Сото Градо: «Мы никуда не торопимся. Лучше подождать. Мы должны подождать».

VAR: «Сесар, мы собираемся возобновить игру угловым, у нас нет никаких доказательств того, что мяч пересек линию, поэтому игра возобновляется угловым ударом. У нас нет доказательств того, что мяч пересек линию. Угловой удар».

Встреча закончилась победой «Реала» со счетом 3:2.

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Реал
3:2
Первый тайм: 1:1
Барселона
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