Опубликован разговор рефери с арбитрами VAR в Класико

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248638&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 28-й минуте после углового по воротам «Реала» пробил Ламин Ямал, его удар отбил Андрей Лунин, и после просмотра VAR судьи решили, что мяч не пересек линию ворот.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что они могут запросить переигровку матча.

Расшифровкой разговора поделилось издание Marca.

VAR: «Давайте проверим, Сесар, подожди немного, не начинай игру».

Сото Градо: «Мы ждем. Нет, системы автоматической фиксации гола нет».

VAR: «Возможно, это был гол. Нет, системы автоматической фиксации гола нет».

VAR: «Серхио, останови в точке контакта мяча с перчатками Лунина. Подождите секундочку, потому что мы делаем обзор на 360 градусов, потому что у нас нет нужного ракурса».

Сото Градо: «Мы надеемся. Мы не знаем».

VAR: «Обзор перекрыт телом Лунина. Подождите секундочку. Мы всё ещё ищем доказательства. 360 градусов. Это мне не подходит, это тоже, это тоже, и это, дальше, это тоже не подходит…».

Сото Градо: «Мы не торопимся, это очень важное решение, мы никуда не спешим, проверьте все камеры».

VAR: «У них больше нет. Мы подтверждаем, что камер больше нет?».

Сото Градо: «Мы никуда не торопимся. Лучше подождать. Мы должны подождать».

VAR: «Сесар, мы собираемся возобновить игру угловым, у нас нет никаких доказательств того, что мяч пересек линию, поэтому игра возобновляется угловым ударом. У нас нет доказательств того, что мяч пересек линию. Угловой удар».

Встреча закончилась победой «Реала» со счетом 3:2.