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10:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Клубное ТВ «Реала» — о незасчитанном голе «Барсы»: Хватит плакать

В «Реале» высказались о жалобах «Барселоны» на судейство в Класико и предложениях переиграть матч.

Реал
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AFP 2023
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На 28-й минуте встречи при счете 1:1 произошел спорный эпизод, когда футболист «Барселоны» Ламин Ямаль пробил по воротам после подачи с углового. Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остановил мяч, который мог пересечь линию ворот. Судья Сесар Сото Градо после консультаций с VAR принял решение — мяч не пересек линию ворот, поскольку ни один повтор не давал оснований это утверждать.

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Каталонский клуб уверен, что в данном эпизоде гол ошибочно не был засчитан, и просит рассмотреть возможность переигровки матча, завершившегося победой «Реала» (3:2).

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Клубное телевидение мадридского «Реала» высказалось о жалобах «Барселоны» на данный эпизод и судейство в целом.

«Лунину пришлось обходить Кубарси, который находился в офсайде и мешал ему. Из-за этого вратарь потерял десятые доли секунды, чтобы дотянуться до мяча. Мы уже просили внедрить технологию определения гола несколько раз, но Ла Лига не обращает внимания на нас. И вообще хватит уже плакать». Понадобилось 32 тура, чтобы назначить пенальти в ворота «Барселоны», — цитирует слова из ролика «Реала» Sport.es.

Также на телеканале мадридцев напомнили о деле Негрейры — суд Барселоны расследует выплаты сине-гранатовых бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре в период с 2001-го по 2018 год на сумму более 7,5 миллиона евро.

«После того, как они 17 лет платили неприличные суммы вице-президенту технического комитета судей, они первыми должны заткнуться», — заявил автор ролика.

После 32 туров «Реал» занимает первое место.в турнирной таблице, опережая идущую на втором месте «Барселону» на 11 очков.

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Реал
3:2
Первый тайм: 1:1
Барселона
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