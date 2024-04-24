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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
12:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Луис Энрике о вопросе про Мбаппе: Вы шли на рекорд, но сорвали его

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике с иронией отреагировал на вопрос про Килиана Мбаппе на пресс-конференции.

ПСЖ
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Источник: Reuters

24 апреля «ПСЖ» в рамках матча Лиги 1 предстоит сыграть с «Лорьяном». В конце предматчевой пресс-конференции журналист испанского издания El Chiringuito задал Луису Энрике вопрос о форварде Килиане Мбаппе.

— Я хотел бы вас спросить, не странно ли, что Мбаппе остался в запасе, после того как назвал себя лучшим игроком мира?

— Это был бы первый раз, когда на пресс-конференции никто не задал мне вопрос о Кики (прозвище Килиана Мбаппе, — прим. ред.), но вы сорвали рекорд! Пусть вопрос и хорошо сформулирован, но рекорд был так близок, а вы его испортили. Я не могу дать ответ. Когда сам Кики публично об этом выскажется, тогда я без проблем сделаю то же самое, — приводит слова Энрике RMC Sport.

Неделю назад испанский тренер «ПСЖ» высказался о будущем Мбаппе в том же ключе.

— Мне нечего сказать о Килиане до того, как стороны публично об этом выскажутся. Буду хранить молчание до официальных заявлений, и тогда придет время говорить.

Килиан Мбаппе не продил истекающий летом контракт с «ПСЖ». Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом». Официальное заявление по данному поводу пока не было сделано.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая идущий на втором месте «Монако» на 11 очков. Килиан Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года, когда состоялся его переход из «Монако». За семь сезонов в парижском клубе он провел 302 матча, в которых забил 253 гола и сделал 107 результативных передач. В этом сезоне на счету Мбаппе 24 мяча и 6 голевых передач в матчах Лиги 1.

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