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18:27 (мск), источник: Sportmail.ru

«Жирона» обыграла «Лас‑Пальмас» и обошла «Барселону»

Футболисты «Жироны» одержали выездную победу в матче чемпионата Испании.

Жирона
Лас-Пальмас
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

В матче 33‑го тура «Жирона» со счетом 2:0 обыграла «Лас‑Пальмас». В составе победителей голы забили Давид Лопес и Артем Довбик.

При этом украинский форвард при счете 0:0 не реализовал пенальти. Также не удалось забить с 11-метровой отметки и футболистам команды с Канарских островов — удар Сандро Рамиреса отбил голкипер «Жироны» Пауло Гассанига.

Артем Довбик с 19 голами лидирует в гонке бомбардиров нынушнего сезона. Английский легионер «Реала» Джуд Беллингем забил 17 мячей, хорват Анте Будимир из «Осасуны» — 16.

«Жирона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 71 очко за 33 матча. У «Барселоны» на одно очко меньше и игра в запасе. В чемпионате Испании с отрывом лидирует мадридский «Реал», набравший 84 очка. В предыдущем туре «Жирона» впервые в истории клуба гарантировала себе место в еврокубках на следующий сезон.

В следующем туре «Жирона» примет «Барселону», а «Лас-Пальмас» сыграет в Сан-Себастьяне с «Реал Сосьедад». Оба матча пройдут 4 мая.

Лас-Пальмас
0:2
Первый тайм: 0:1
Жирона
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