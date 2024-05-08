Марко Ройс планирует продолжить карьеру в МЛС
Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс намерен продолжить карьеру в одном из клубов МЛС. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс намерен продолжить карьеру в одном из клубов МЛС. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
На прошлой неделе было официально объявлено, что 34-летний Ройс покинет клуб, за который выступал с 2012 года. При этом футболист не собирается завершать игровую карьеру и планирует провести на высшем уровне еще как минимум один сезон.
Переход Ройса в другой клуб Бундеслиги этим летом практически исключен. В качестве приоритетного места продолжения карьеры немец рассматривает США. Ранее сообщалось, что к Ройсу уже проявляют интересы клубы из МЛС и Турции.
Марко Ройс является воспитанником дортмундской «Боруссии». В 2012 году он вернулся в команду после выступлений за одноименный клуб из Менхенгладбаха. В общей сложности Ройс провел за «Боруссию» 426 матчей, в которых забил 169 голов и сделал 130 результативных передач.
С родным клубом Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии (2017, 2021) и трижды выигрывал Суперкубок страны (2013, 2014, 2019). Вероятно, последним матчем для футболиста в футболке «шмелей» станет финал Лиги чемпионов, который пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».