Марко Ройс планирует продолжить карьеру в МЛС

На прошлой неделе было официально объявлено, что 34-летний Ройс покинет клуб, за который выступал с 2012 года. При этом футболист не собирается завершать игровую карьеру и планирует провести на высшем уровне еще как минимум один сезон.

Переход Ройса в другой клуб Бундеслиги этим летом практически исключен. В качестве приоритетного места продолжения карьеры немец рассматривает США. Ранее сообщалось, что к Ройсу уже проявляют интересы клубы из МЛС и Турции.

Марко Ройс является воспитанником дортмундской «Боруссии». В 2012 году он вернулся в команду после выступлений за одноименный клуб из Менхенгладбаха. В общей сложности Ройс провел за «Боруссию» 426 матчей, в которых забил 169 голов и сделал 130 результативных передач.