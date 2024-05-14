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14:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Варан покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе защитника команды Рафаэля Варана по окончании текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Варан перешел в «МЮ» летом 2021 года из мадридского «Реала» за €40 млн. Защитник отсутствовал на поле с начала апреля из-за травмы, но сейчас он работает над восстановлением и надеется вернуться в строй до конца сезона.

«Все в “Юнайтед” благодарят Рафу за его службу и желают ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении на сайте клуба.

31-летний Варан провел за команду Эрика тен Хага 93 матча во всех турнирах, вместе с «Юнайтед» он завоевал Кубок английской лиги в 2023 году.

Ранее стало известно, что «МЮ» проведет массовую распродажу игроков этим летом. Отмечается, что новый совладелец клуба Джим Рэтклифф планирует расстаться как минимум с десятью футболистами. В списке на продажу находятся защитники Эрон Уан-Биссака, Виктор Линделеф и Альваро Фернандес, полузащитники Каземиро, Джейдон Санчо, Донни ван де Бек, Ханнибал Межбри, Антони и Факундо Пельистри, а также нападающие Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд.

Кроме Варана клуб не продлит контракты с вратарем Томом Хитоном и нападающим Антони Марсьялем.

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от еврокубковой зоны на три очка.


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