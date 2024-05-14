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18:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион мира по футболу подписал контракт с клубом MLS

37-летний Оливье Жиру продолжит карьеру в футбольном клубе «Лос-Анджелес».

Франция
Милан
Источник: AP 2023

«Лос-Анджелес» в социальных сетях объявил о переходе нападающего «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру. Форвард подписал с клубом MLS контракт до конца 2025 года с опцией продления еще на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голом и девятью результативными передачами.

За свою карьеру Жиру выступал за такие клубы как «Гренобль», «Истр», «Тур», «Монпелье», «Арсенал», «Челси» и «Милан». За сборную Франции форвард играет с 2011 года — в 131 матче он отметился 57 мячами. По количеству матчей за национальную команду он уступает только Уго Льорису и Лилиану Тюраму. а по количеству забитых мячей Оливье находится на первом месте, опережая завершившего карьеру Тьерри Анри, а также партнеров по сборной Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна. В составе сборной Жиру стал чемпионом мира 2018 года, а также играл в финалах Евро-2016 и ЧМ-2022.

После 12 матчей МЛС «Лос-Анджелес» набрал 18 очков и находится на девятой строчке в турнирной таблице.

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