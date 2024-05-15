Де Брейне вышел на второе место по ассистам в истории АПЛ

Вчера, 14 мая, в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Дублем отметился нападающий «горожан» Эрлинг Холанд. Одну из голевых передач в свой актив записал Де Брейне. Этот ассист стал для бельгийского футболиста 112-м в АПЛ.

Полузащитник на одну передачу обошел Сеска Фабрегаса, который играл за «Арсенал». Лидером рейтинга остается Райан Гиггз, выступавший за «Манчестер Юнайтед», на его счету 162 результативные передачи.

Кевин Де Брейне перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году. За это время он принял участие в 378 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 168 голевыми передачами.

За один тур до конца чемпионата Англии «Манчестер Сити» вышел на первое место в турнирной таблице, опережая «Арсенал» на два очка. В матче 38-го тура «Сити» на своем поле сыграет с «Вест Хэмом», а «канониры» дома примут «Эвертон». В случае победы в текущем сезоне «Манчестер Сити» может стать первой командой, которая выиграла АПЛ четыре раза подряд.