Саудовский клуб готовит фантастическое предложение по Де Брейне

Как сообщает инсайдер Николо Скира, один из саудовских топ-клубов готовит очень щедрое предложение для «Манчестер Сити» и самого Кевина Де Брейне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 60 миллионов евро.

Контракт 32-летнего бельгийца с «горожанами» истекает летом 2025 года. В текущем сезоне Де Брейне забил 6 голов и отдал 18 результативных передач в 24 матчах «Сити» во всех турнирах. 14 мая в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:0) записал в свой актив голевую передачу. Этот ассист стал для бельгийского футболиста 112-м в АПЛ. Де Брейне вышел на второе место по результативным передачам в истории АПЛ.

Кевин Де Брейне перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году. За это время он принял участие в 378 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 168 голевыми передачами. Ранее бельгиец выступал за «Генк», «Челси», «Вердер» и «Вольфсбург».

Де Брейне является капитаном сборной Бельгии, за которую провел 99 матчей, в которой забил 26 мячей. На чемпионате Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, подопечные экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско сыграют в группе E вместе со сборными Украины, Словакии и Румынии.