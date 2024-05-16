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09:39 (мск), источник: Sportmail.ru

В АПЛ могут отказаться от системы VAR со следующего сезона

Клубы АПЛ проведут голосование об отмене системы видеопомощи арбитрам (VAR) с начала следующего сезона. Об этом сообщает The Athletic.

ВулверхэмптонЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Инициатором этой идеи стал «Вулверхэмптон», который уже направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. Он будет рассмотрен на ежегодном собрании клубов 6 июня.

«После пяти сезонов работы VAR в Премьер-лиге настало время для конструктивных и критических дебатов о будущем системы. Наша позиция заключается в том, что цена, которую мы платим за небольшое повышение точности, противоречит духу нашей игры, и поэтому мы должны отменить VAR с сезона-2024/25», — сказано в документе.

На ежегодном собрании клубов будет проведено голосование по этому вопросу, которое и определит дальнейшую судьбу VAR. Для ее отмены необходимо получить голоса не менее 14 из 20 клубов лиги.

По информации журналиста Бена Джейкобса, некоторые клубы, в том числе представители лидирующей группы, не поддерживают инициативу «Вулверхэмптона» и будут голосовать за сохранение VAR. При этом в этих клубах согласны с тем, что система видеоповторов в ее нынешнем виде имеет определенные недостатки, которые должны быть устранены по ходу дальнейшего развития технологии.

Система VAR была введена в АПЛ в 2019 году. В нынешнем сезоне в матчах чемпионата Англии произошло несколько спорных инцидентов, в которых судьи, используя VAR, принимали неверные решения. Это неоднократно приводило к критике в адрес данной системы.

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