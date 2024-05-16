В АПЛ могут отказаться от системы VAR со следующего сезона

Инициатором этой идеи стал «Вулверхэмптон», который уже направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. Он будет рассмотрен на ежегодном собрании клубов 6 июня.

«После пяти сезонов работы VAR в Премьер-лиге настало время для конструктивных и критических дебатов о будущем системы. Наша позиция заключается в том, что цена, которую мы платим за небольшое повышение точности, противоречит духу нашей игры, и поэтому мы должны отменить VAR с сезона-2024/25», — сказано в документе.

На ежегодном собрании клубов будет проведено голосование по этому вопросу, которое и определит дальнейшую судьбу VAR. Для ее отмены необходимо получить голоса не менее 14 из 20 клубов лиги.

По информации журналиста Бена Джейкобса, некоторые клубы, в том числе представители лидирующей группы, не поддерживают инициативу «Вулверхэмптона» и будут голосовать за сохранение VAR. При этом в этих клубах согласны с тем, что система видеоповторов в ее нынешнем виде имеет определенные недостатки, которые должны быть устранены по ходу дальнейшего развития технологии.