«Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Валенсию» в матче Ла Лиги
«Реал Сосьедад» дома обыграл «Валенсию» (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании.
«Реал Сосьедад» дома обыграл «Валенсию» (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании.
Единственный мяч на третьей минуте встречи после передачи Такефусы Кубо забил нападающий Андре Силва.
Российский полузащитник Арсен Захарян вышел в стартовом составе хозяев и был заменен на 61-й минуте. Вместо него на поле появился полузащитник Браис Мендес.
В этом сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.
«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги и продолжает борьбу за место в Лиге Европы. Команде Иманоля Альгуасиля осталось провести в чемпионате две встречи — на выезде против «Бетиса» (19 мая) и дома против «Атлетико» (25 мая).
«Валенсия» потерпела четвертое поражение в пяти матчах и выбыла из борьбы за еврокубки.