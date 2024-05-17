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09:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Валенсию» в матче Ла Лиги

«Реал Сосьедад» дома обыграл «Валенсию» (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Реал Сосьедад
ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Единственный мяч на третьей минуте встречи после передачи Такефусы Кубо забил нападающий Андре Силва.

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел в стартовом составе хозяев и был заменен на 61-й минуте. Вместо него на поле появился полузащитник Браис Мендес.

В этом сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги и продолжает борьбу за место в Лиге Европы. Команде Иманоля Альгуасиля осталось провести в чемпионате две встречи — на выезде против «Бетиса» (19 мая) и дома против «Атлетико» (25 мая).

«Валенсия» потерпела четвертое поражение в пяти матчах и выбыла из борьбы за еврокубки.

Реал Сосьедад
1:0
Первый тайм: 1:0
Валенсия
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