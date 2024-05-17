СМИ: Лапорта рассматривает возможность увольнения Хави

Как сообщает Mundo Deportivo, президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассматривает возможность отказа от продолжения сотрудничества с главным тренером Хави.

По информации источника, Лапорта разочарован заявлением тренера перед матчем 36-го тура испанской Примеры с «Альмерией» (2:0) о том, что «Барселоне» будет сложно конкурировать в следующем сезоне из-за финансовой ситуации в клубе.

Как сообщает As. руководство «Барселоны» приняло окончательное решение расстаться с Хави и приступило к поискам нового главного тренера для футболистов команды.

28 января Хави сообщил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона. Испанский специалист сделал это заявление после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги.