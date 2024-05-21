Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.05
Болонья
Ювентус
Футбол. Первая лига
20.05
Сокол
Волгарь
Футбол. Первая лига
20.05
Кубань
Химки
Футбол. Первая лига
20.05
Торпедо
Шинник
Футбол. Зарубежный
20.05
Салернитана
Верона
Футбол. Премьер-лига
20.05
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
19.05
Валенсия
Жирона
19.05
Атлетик
Севилья
19.05
Бетис
Реал Сосьедад
19.05
Гранада
Сельта
19.05
Барселона
Райо Вальекано
19.05
Мальорка
Альмерия
19.05
Вильярреал
Реал
19.05
Атлетико
Осасуна
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоселу установил рекорд Ла Лиги последних пяти лет

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу забил гол в матче 37-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:4).

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Хоселу отличился на 30-й минуте встречи после передачи Лукаса Васкеса. 34-летний футболист записал на свой счет 10-й гол в Ла Лиге. Хоселу стал единственным игроком чемпионата Испании, который в каждом из пяти последних сезонов забил 10 мячей. Ранее Хоселу выступал за «Эспаньол» и «Алавес».

Нападающий «Эспаньола» перешел в мадридский «Реал» в июле 2023 года на правах аренды до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что «сливочные» собираются выкупить Хоселу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в €5 млн.

Напомним, в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» Хоселу оформил дубль и вывел «Реал» в финал турнира. Нападающий вышел на замену во втором тайме и отметился забитыми мячами на 88-й и 90+1 минуте встречи, которая прошла на «Сантьягу Бернабеу».

«Реал» в финале Лиги чемпионов сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Испанский клуб поборется за 15-й трофей в истории клуба. «Боруссия» выиграла Лигу чемпионов лишь однажды — в 1997 году, обыграв итальянский «Ювентус» со счетом 3:1.

Ранее стало известно, что Ленни Кравиц станет хедлайнером шоу перед финальным матчем.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь