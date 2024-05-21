Хоселу установил рекорд Ла Лиги последних пяти лет

Хоселу отличился на 30-й минуте встречи после передачи Лукаса Васкеса. 34-летний футболист записал на свой счет 10-й гол в Ла Лиге. Хоселу стал единственным игроком чемпионата Испании, который в каждом из пяти последних сезонов забил 10 мячей. Ранее Хоселу выступал за «Эспаньол» и «Алавес».

Нападающий «Эспаньола» перешел в мадридский «Реал» в июле 2023 года на правах аренды до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что «сливочные» собираются выкупить Хоселу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в €5 млн.

Напомним, в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» Хоселу оформил дубль и вывел «Реал» в финал турнира. Нападающий вышел на замену во втором тайме и отметился забитыми мячами на 88-й и 90+1 минуте встречи, которая прошла на «Сантьягу Бернабеу».

«Реал» в финале Лиги чемпионов сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Испанский клуб поборется за 15-й трофей в истории клуба. «Боруссия» выиграла Лигу чемпионов лишь однажды — в 1997 году, обыграв итальянский «Ювентус» со счетом 3:1.