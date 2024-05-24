«Милан» объявил об уходе главного тренера Стефано Пиоли

Как сообщается на сайте итальянского клуба, Стефано Пиоли покинул пост главного тренера «Милана». При этом контракт специалиста с клубом был рассчитан до лета 2025 года.

— «Милан» выражает сердечную благодарность Пиоли и всему его персоналу за то, что они возглавляли первую команду на протяжении последних пяти лет, завоевали незабываемый чемпионский титул и восстановили стабильное присутствие «Милана» в ведущих европейских соревнованиях. Профессионализм и человечность Стефано внесли значительный вклад в рост команды, воплощая основные ценности клуба с первого дня, — говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2021/22 Пиоли привел «Милан» к победе в чемпионате Италии и был признан лучшим тренером сезона в Серии А. В текущем сезоне «Милан» под управлением Пиоли досрочно обеспечил себе второе место в турнирной таблице. Матч 38-го тура против «Салернитаны» станет последним для тренера у руля «Милана». Чемпионом Италии в сезоне-2023/24 стал другой клуб из Милана — «Интер».