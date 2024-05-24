Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Гранада
Футбол. Зарубежный
23.05
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Первая лига
25.05
Енисей
Тюмень
Футбол. Первая лига
25.05
Химки
Черноморец
Футбол. Первая лига
25.05
Алания
Динамо Мх
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
23.05
Кальяри
Фиорентина
20.05
Болонья
Ювентус
20.05
Салернитана
Верона
19.05
Рома
Дженоа
19.05
Интер
Лацио
19.05
Удинезе
Эмполи
19.05
Монца
Фрозиноне
19.05
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
12:19 (мск), источник: Sportmail.ru

«Милан» объявил об уходе главного тренера Стефано Пиоли

Пиоли возглавлял «Милан» с октября 2019 года.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Как сообщается на сайте итальянского клуба, Стефано Пиоли покинул пост главного тренера «Милана». При этом контракт специалиста с клубом был рассчитан до лета 2025 года.

— «Милан» выражает сердечную благодарность Пиоли и всему его персоналу за то, что они возглавляли первую команду на протяжении последних пяти лет, завоевали незабываемый чемпионский титул и восстановили стабильное присутствие «Милана» в ведущих европейских соревнованиях. Профессионализм и человечность Стефано внесли значительный вклад в рост команды, воплощая основные ценности клуба с первого дня, — говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2021/22 Пиоли привел «Милан» к победе в чемпионате Италии и был признан лучшим тренером сезона в Серии А. В текущем сезоне «Милан» под управлением Пиоли досрочно обеспечил себе второе место в турнирной таблице. Матч 38-го тура против «Салернитаны» станет последним для тренера у руля «Милана». Чемпионом Италии в сезоне-2023/24 стал другой клуб из Милана — «Интер».

В СМИ появлялась информация об интересе руководства красно-черных к нынешнему наставнику французского «Лилля» Пауло Фонсеке, который ранее тренировал «Порту», «Брагу», донецкий «Шахтер» и «Рому».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь