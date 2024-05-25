Хави — об уходе из «Барселоны»: Тяжело покидать клуб своей жизни
24 мая «Барселона» объявила о том, что главный тренер Хави покинет клуб по окончании сезона.
24 мая «Барселона» объявила о том, что главный тренер Хави покинет клуб по окончании сезона.
26 мая «Барселона» в заключительном туре Ла Лиги сезона-2023/24 сыграет на выезде с «Севильей». Перед последним матчем на посту главного тренера сине-гранатовых Хави написал прощальное письмо болельщикам.
«Дорогие друзья, в воскресенье закончится мой этап тренера “Барсы”. Покинуть клуб всей своей жизни никогда не бывает легко, но я очень горжусь тем, что проработал два с половиной года во главе раздевалки, которая была для меня как вторая семья.
Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и привязанность, которые всегда были рядом со мной и всегда проявляли ко мне ту же любовь, что и тогда, когда я был футболистом. С воскресенья я стану ещё одним Кулес на трибунах, либо сейчас на Олимпийском стадионе, либо через несколько месяцев на «Камп Ноу». Потому что до того, как я стал игроком или тренером, я был болельщиком «Барселоны» и желаю клубу только лучшего в своей жизни, и я всегда буду в его распоряжении.
Работал с отличной группой игроков и потрясающим персоналом. Благодаря всем им мы достигаем поставленных целей, кульминацией которых в прошлом году стали чемпионат и Суперкубок. В этом сезоне дела пошли не так, как мы хотели, но мы позволили этому идти своим чередом и помогли вырастить новое поколение молодых футболистов из «Ла Масии», которые вдохновляют всех болельщиков «Барселоны».
Большое спасибо всем. Болельщикам, игрокам, персоналу, работникам клуба, президенту, совету директоров, спортивным директорам, средствам массовой информации и всем, с кем я разделил путь на протяжении этих двух с половиной сезонов. Я желаю всего самого лучшего клубу, который находится в моём сердце", — написал Хави в социальных сетях.
Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда провела 141 матч, в которых одержала 89 побед при 23 ничьих и 29 поражениях. В сезоне-2022/23 Хави выиграл с каталонцами Ла Лигу и Суперкубок Испании. «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от мадридского «Реала» на 12 очков.