Мареска назначен на пост главного тренера «Челси»

Контракт с тренером рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на один сезон.

Мареска в сезоне-2023/24 возглавлял «Лестер», с которым выиграл Чемпионшип и спустя год после вылета вернул клуб в АПЛ. В сезоне-2022/23 Мареска был одним из ассистентов Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» и помог «горожанам» оформить требл. «Лестер» получит за уход Марески компенсацию в размере £10 млн.

«Мы рады приветствовать Энцо в “Челси”. Он зарекомендовал себя как отличный тренер, способный добиться впечатляющих результатов с захватывающим и узнаваемым стилем.



Энцо произвел на нас глубокое впечатление в ходе наших обсуждений, предшествовавших его назначению. Его амбиции и трудовая этика совпадают с амбициями клуба. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним», — приводит слова спортивных директоров «Челси» Лоуренса Стюарта и Пола Уинстенли пресс-служба клуба.