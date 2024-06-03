Мареска назначен на пост главного тренера «Челси»
«Челси» назначил на пост главного тренера команды 44-летнего итальянца Энцо Мареску, сообщает пресс-служба клуба.
«Челси» назначил на пост главного тренера команды 44-летнего итальянца Энцо Мареску, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с тренером рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на один сезон.
Мареска в сезоне-2023/24 возглавлял «Лестер», с которым выиграл Чемпионшип и спустя год после вылета вернул клуб в АПЛ. В сезоне-2022/23 Мареска был одним из ассистентов Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» и помог «горожанам» оформить требл. «Лестер» получит за уход Марески компенсацию в размере £10 млн.
«Мы рады приветствовать Энцо в “Челси”. Он зарекомендовал себя как отличный тренер, способный добиться впечатляющих результатов с захватывающим и узнаваемым стилем.
Энцо произвел на нас глубокое впечатление в ходе наших обсуждений, предшествовавших его назначению. Его амбиции и трудовая этика совпадают с амбициями клуба. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним», — приводит слова спортивных директоров «Челси» Лоуренса Стюарта и Пола Уинстенли пресс-служба клуба.
Ранее «Челси» объявил о расторжении контракта с Маурисио Почеттино, который возглавил лондонский клуб в мае 2023 года. Под его руководством «Челси» занял шестое место в АПЛ и квалифицировался в Лигу конференций.