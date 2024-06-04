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19:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Кевин Де Брейне заявил, что не против перехода в саудовский клуб

Полузащитник сборной Бельгии, которому в июня исполнится 33 года, играет за «Манчестер Сити» с 2015 года.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне признался, что не против перехода в чемпионат Саудовской Аравии.

«Моя жена не против экзотического путешествия. Мы обсуждаем такие варианты как семья. У меня еще год по контракту, а мой сын не видел ничего, кроме Англии. Он спрашивает, всегда ли я буду играть за “Сити”. Однажды придется на этот вопрос придется как-то ответить.

В моем возрасте нужно быть открытым любым вариантам. Речь идет о невероятных суммах денег на закате карьеры. Об этом тоже есть смысл думать. Я могу заработать очень большую сумму за два года. Перед этим я играл 15 лет и вряд ли заработал столько же. Прямо сейчас я об этом не думаю", — цитирует Де Брейне HLN.BE.

Контракт 32-летнего Де Брейне с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2025 года. Кевин Де Брейне перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году. За это время он принял участие в 378 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 168 голевыми передачами. Ранее бельгиец выступал за «Генк», «Челси», «Вердер» и «Вольфсбург».

Де Брейне является капитаном сборной Бельгии, за которую провел 99 матчей, в которой забил 26 мячей. На чемпионате Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, подопечные экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско сыграют в группе E вместе со сборными Украины, Словакии и Румынии.

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