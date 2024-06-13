Месси рассказал о трудностях, которые преследовали его в «ПСЖ»

«Я ничего не имею против “ПСЖ” и их фанатов, но, к сожалению, всё получилось не так, как я надеялся. Лично мне пришлось нелегко, иногда справлялся с переменным успехом. Иногда нашей семье было очень тяжело. Но, с другой стороны, Париж — это лучшее, что случилось со мной, ведь в те годы я стал чемпионом мира.

Какие трудности помимо футбола? В Париже соседи звонили в дверь и просили нас не шуметь; соседи были жёсткими. Было всего часов 9 или 10 вечера", — сказал Месси.

Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. На его счету 75 матчей, в которых он забил 32 мяча и сделал 35 голевых передач. В Париже Месси стал двухкратным чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Летом 2023 года Месси подписал контракт с «Интер Майами». За клуб из МЛС он провел 29 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 16 результативных передач. Контракт аргентинца с клубом из Флориды рассчитан до конца 2025 года.