«Атлетико» продлил контракт с 35-летним Витселем

Контракт с 35-летним бельгийцем будет действовать до конца следующего сезона.

Витсель перешел в «Атлетико» летом 2022 года на правах свободного агента из дортмундской «Боруссии». В Мадриде бельгиец переквалифицировался из опорного полузащитника в центрального защитника.

За два года в «Атлетико» Витсель провел 94 матча, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Он является лидером команды по игровому времени среди полевых игроков.

С 2012 по 2016 год Витсель выступал за санкт-петербургский «Зенит». На его счету 180 матчей за сине-бело-голубых, в которых он забил 22 мяча и сделал 14 голевых передач.