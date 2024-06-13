Текущие события
Футбол. Сборные
11.06
Сан-Марино
Кипр
Футбол. Сборные
11.06
Греция
Мальта
Футбол. Сборные
11.06
Беларусь
Израиль
Футбол. Сборные
11.06
Португалия
Ирландия
Футбол. Сборные
11.06
Северная Ирландия
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
14.06
Германия
Шотландия
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
26.05
Севилья
Барселона
26.05
Сельта
Валенсия
26.05
Лас-Пальмас
Алавес
26.05
Хетафе
Мальорка
25.05
Реал
Бетис
25.05
Райо Вальекано
Атлетик
25.05
Альмерия
Кадис
25.05
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
14:10 (мск), источник: Sportmail.ru

«Атлетико» продлил контракт с 35-летним Витселем

Мадридский «Атлетико» продлил контракт с Акселем Витселем. Об этом сообщает официальный сайт «матрасников».

АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Контракт с 35-летним бельгийцем будет действовать до конца следующего сезона.

Витсель перешел в «Атлетико» летом 2022 года на правах свободного агента из дортмундской «Боруссии». В Мадриде бельгиец переквалифицировался из опорного полузащитника в центрального защитника.

За два года в «Атлетико» Витсель провел 94 матча, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Он является лидером команды по игровому времени среди полевых игроков.

С 2012 по 2016 год Витсель выступал за санкт-петербургский «Зенит». На его счету 180 матчей за сине-бело-голубых, в которых он забил 22 мяча и сделал 14 голевых передач.

Витсель включен в заявку сборной Бельгии на Евро-2024. Он вернулся в национальную команду спустя год после объявления о завершении карьеры в сборной.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь