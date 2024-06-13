«Атлетико» продлил контракт с 35-летним Витселем
Мадридский «Атлетико» продлил контракт с Акселем Витселем. Об этом сообщает официальный сайт «матрасников».
Мадридский «Атлетико» продлил контракт с Акселем Витселем. Об этом сообщает официальный сайт «матрасников».
Контракт с 35-летним бельгийцем будет действовать до конца следующего сезона.
Витсель перешел в «Атлетико» летом 2022 года на правах свободного агента из дортмундской «Боруссии». В Мадриде бельгиец переквалифицировался из опорного полузащитника в центрального защитника.
За два года в «Атлетико» Витсель провел 94 матча, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Он является лидером команды по игровому времени среди полевых игроков.
С 2012 по 2016 год Витсель выступал за санкт-петербургский «Зенит». На его счету 180 матчей за сине-бело-голубых, в которых он забил 22 мяча и сделал 14 голевых передач.
Витсель включен в заявку сборной Бельгии на Евро-2024. Он вернулся в национальную команду спустя год после объявления о завершении карьеры в сборной.