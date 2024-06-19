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12:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-тренер «Спартака» возглавил бывшую команду Миранчука

Бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли, возглавляющий «Венецию», подпишет двухлетний контракт с «Торино», сообщает журналист Николо Скира.

ТориноЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

По информации Скира, Ваноли близок к назначению в «Торино». Ожидается, что 51-летний специалист возглавит команду сегодня, 19 июня. Ваноли предложили контракт до 2026 года с опцией продления еще на год. «Торино» заплатит €1 млн за выкуп контракта, так как «Венеция» вышла в Серию А и впервые сыграет там с сезона-2021/22. Ваноли возглавлял команду с ноября 2022 года.

51‑летний Ваноли тренировал «Спартак» во второй части сезона‑2021/22 и выиграл с командой Кубок России.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды в сезоне-2022/23. За команду из Турина россиянин сыграл в 31 матче, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

В июне 2023 года он вернулся в клуб из Бергамо. В минувшем сезоне Миранчук в составе «Аталанты» стал победителем Лиги Европы. В финале итальянская команда разгромила леверкузенский «Байер» со счетом 3:0. Полузащитник стал первым российским игроком с 2016 года, выигравшим еврокубок.


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